Fascinatie voor een rommelig grenslandschap

Lezers en critici waarderen Esther Kinsky vanwege haar rijke stijl. Haar laatste roman Langs de rivier illustreert hoe de Duitse telkens – en met veel gevoel – de juiste woorden weet te vinden. Kinsky is dichter, romanschrijver en vertaler uit het Pools, Russisch en Engels. Ze schrijft vaak over de sfeer in een landschap; haar werk bevat prachtige beschrijvingen van de natuur. Voor haar eennalaatste roman Kreupelhout won ze in 2018 de prestigieuze Preis der Leipziger Buchmesse, een van de belangrijkste Duitse literaire prijzen. Een belangrijk thema van Kinsky keert terug in Langs de rivier: de fascinatie voor het rommelige grenslandschap tussen stad en platteland.

Een vrouw vertelt over haar verhuizing vanuit Londen naar een buitenwijk langs de rivier de Lea. Die rivier ‘komt uit de lage heuvels ten noordwesten van Londen en stroomt door een lieflijk tam landschap voordat hij de gerafelde randgebieden van de stad bereikt’. De inwoners van die wijk beschrijft Kinsky detailrijk en met gevoel, zoals de Kroatische eigenaar van een slecht lopende winkel met tweedehandsspullen. Hij bestiert zijn zaak als ‘een wanhopige kapitein, die zijn ongeschiktheid voor de zeevaart voor niemand meer kon verbergen’.

De vrouw vertelt over haar pogingen als vertaalster werk te vinden. Ze bevindt zich in een situatie die voor velen, vooral jongeren, herkenbaar is. Jarenlang is ze bezig geweest om woorden van de ene taal om te zetten naar de andere, een vaardigheid waar geen vraag meer naar lijkt. ‘Voor die glans kon ik hier niets kopen’ – dus probeert ze bij winkels, bedrijven of de overheid een baan te bemachtigen door te wijzen op algemene vaardigheden of geschiktheid.

Net als in haar andere boeken en gedichten vertelt Kinsky met veel gevoel. De beschrijvingen zijn ontroerend, of het nu om mensen, dieren of allebei gaat. Zo beschrijft ze de roep van de wulpen en roerdompen, ‘in wezen zo gelijkmoedige keeltjes, die totaal niet beseften hoe hartverscheurend ze klonken’.

Die zinnen zijn natuurlijk een compliment waard aan vertaalster Josephine Rijnaarts. Laat ik daaraan toevoegen dat het, zeker bij dit boek, mooi is dat de naam van de vertaalster niet enkel op de titelpagina, maar ook op het omslag staat. Dat is meer dan verdiend.

+ stijl

+ prachtige vertaling

Esther Kinsky (vert. Josephine Rijnaarts). Uitg. Pluim, Amsterdam/Antwerpen 2020. 400 blz. € 23,99