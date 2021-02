Wanhopig zoeken naar recht. Dit boek is spannend en actueel

Onmiddellijk is het duidelijk dat Jessica Durlacher (1961) in haar nieuwe roman De Stem varieert op intriges rond islamcritici als Ayaan Hirsi Ali.

Bijna veertig jaar geleden (1982) publiceerde Harry Mulisch zijn bestseller De aanslag. Een verhaal met een aangrijpend gegeven: voor het huis van de Haarlemse familie Steenwijk wordt een NSB’er neergeschoten door het verzet. Durlacher gaat met De Stem soortgelijk te werk: de aanslag op de Amerikaanse Twin Towers in 2001 maakt een onuitwisbare indruk op het gezin Wagschal. Jurist Bor (Balthazar) en Zelda, psychologe, zijn die bewuste septemberdag te New York. Als de vliegtuigen zich een weg door de wolkenkrabbers boren, trouwt een rabbijn deze twee in het bijzijn van de drie kinderen (Philip, Sam en Pol). Zelda, zelf tweede generatie overlevende van de Shoah, blikt twintig jaar later terug, treedt zo als vertelster op en verwoordt: ‘Dit is de ramp waar ik al mijn leven lang op wacht, hoe had ik ooit kunnen denken dat wij de dans zouden ontspringen. Het is zover. We verkeren in gevaar.’ Het gebeuren zal de Wagschals voorgoed tekenen.

Met name Bor tracht via rationeel denken een verklaring te vinden voor deze gruwelijke en barbaarse daad. ‘Dat werd zijn doel vanaf dat moment: aantonen dat God, geen enkele God, niet bestond en derhalve geen recht kon geven om in Zijn naam te doden.’ Durlacher meldt in het nawoord dat ze zich voor de denkbeelden van dit personage liet inspireren door gedachten uit Herman Philipses Het Atheïstisch Manifest (1995 en 2004, ingeleid door Hirsi Ali).

Bijna wanhopig zoekt Bor naar gerechtigheid, een begrip dat van grote waarde is binnen onder meer het jodendom. Dit vormt de rode draad in De Stem. Het motto, afkomstig uit de Talmoed, kan reeds opgevat worden als richtingaanwijzer: ‘Gezegd wordt dat er op de wereld te allen tijde zesendertig speciale mensen zijn, en dat zonder hen, zonder elk van hen, en geen van hen kan ontbreken, de wereld te gronde zou gaan.’

Goed doen, rechtvaardig handelen typeert de levenshouding van Bor en de zijnen. Concreet krijgt dit gestalte als de zwarte asielzoekster Amal haar intrede in hun huishouden doet. Ze past op de jongste twee kinderen, maakt zich de Nederlandse taal machtig en overtuigt ongemerkt eenieder van haar kwaliteiten als zangeres. Amal gaat meedoen aan de muzikale talentenjacht ‘De Stem’. Uiteraard een aardige verwijzing naar de niet-fictionele zangwedstrijd The Voice, al jarenlang een kijkcijferkanon van RTL. Maar belangrijker blijkt het dat de jonge vrouw bij de competitie stem kan geven aan haar eigen, kritische opvattingen over de islam. Zie hier wederom een parallel met Hirsi Ali. De haatreacties van moslimfundamentalisten stromen al gauw binnen.

Niet zonder reden refereert de roman aan het lied ‘Hallelujah’ (1984) van Leonard Cohen, met als hoofdpersonages David en Batseba en, meer indirect, het eveneens bijbelse liefdespaar Simson en Delila. Amal zingt deze song tijdens een van haar overweldigende optredens voor ‘De Stem’. Bor, de rechtvaardige, werpt zich op als haar trouwe beschermer. Maar is deze rechtvaardige wel zo rechtvaardig? Of heeft hij misschien ook minder onbaatzuchtige, amoureuze motieven?

Naast de uiteenlopende dreiging die de roman herbergt, weet Durlacher door deze suggesties een wat grijs moreel schemergebied op te roepen. Wat mij betreft vormt dit de eigenlijke spanning van het boek.

Een techniek overigens die Mulisch ook tot in de finesse beheerste en toepaste. Diens De aanslag is nadien verfilmd. Net zo goed zou De Stem hier qua stijl en thematiek voor in aanmerking kunnen komen. â–

De Stem

Jessica Durlacher. Uitg. De Arbeiderspers, Amsterdam 2021. 432 blz. € 24,50

+ filmisch geschreven

+ spannend en actueel