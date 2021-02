Belarus door de ogen van een Europeaan: ‘Geen volk is zo vriendelijk, maar nu is er wat gebroken’

‘Wat mij verbaasde, was de vreedzaamheid van de demonstranten in Minsk en andere steden. Maar die tijd lijkt voorbij. Zelfs Wit-Russen kunnen grimmig worden’, zegt Christophe Brackx. Vandaag verschijnt zijn boek over Belarus.

Oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja laat een foto zien van een gemartelde man in Minsk; in Brussel kijkt Josep Borrell, Hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid toe.

Het vriest veertien graden in Zjodino. De stad van 65.000 inwoners ligt een kleine vijftig kilometer ten oosten van Minsk, de hoofdstad van Belarus. Door het winterse sneeuwdek zou je dat land bijna weer Wit-Rusland noemen. De stad is jong, 57 jaar geleden gebouwd rond de Belaruski Autamabilny Sawod (BelAZ), die vroeger trucks fabriceerde en nu zware voertuigen voor luchthavens en wegenbouw. De voetbalclub heet Torpeda, de torens van de orthodoxe Moeder Gods kerk en de rooms-katholieke Fatima steken af tegen het zwerk.

En er is een gevangenis, aan de Sovjetskaja 22. Het is een ‘Sizo’, naar de Russische afkorting een ‘onderzoekstechnisch detentiecentrum’. De omstandigheden zijn er vreselijk, schetste een rapport van Human Rights Watch (HRW) eind vorig jaar. HRW sprak onder meer met Kim Mazur, een van de mannen die op een stapel met anderen wordt gelegd. Daaroverheen lopen leden van de OMON-oproertroepen, hun laarzen op de keel van de opposanten.

testikel

De arts Alyaksei Byalastotski bezoekt het cellencomplex eenmaal. Hij ziet bloedingen, botbreuken, sporen van geweld. Bij een man moet een testikel worden geamputeerd, tot moes geslagen. Nadat de dokter zijn verhaal doet op nieuwssites wordt hij zelf volledig in elkaar geslagen. Hij zit nu al maandenlang thuis te revalideren.

De bekendste gevangene is de 38-jarige Maria Kolesnikova. Tot voor kort was ze fluitiste en muzieklerares. Daarna leidde ze het campagneteam van Viktor Babaryko, een van de kandidaten die het op 9 augustus 2020 zouden opnemen tegen president Alexander Loekasjenko. Maar in juni werd de bankier gearresteerd en ‘L’ is nu bezig aan zijn zesde termijn als staatshoofd van Belarus.

‘Masja’ maakte deel uit van het presidium van de Coördinatieraad van Svetlana Tichanovskaja, die haar gevangen man verving van presidentskandidaat en nu vanuit Litouwen probeert de EU tot iets anders dan braaf ‘foei’ zeggen te verleiden. Kolesnikova werd op 12 september naar Zjodino gebracht omdat ze zich verzette tegen de agenten die haar het land wilden uitzetten. Haar proces is verdaagd naar half maart; ze kan wegens opruiing en het willen omverwerpen van de staat vijf jaar krijgen.

roos gooien

Het zijn verhalen als deze die De laatste dictator in Europa. De opstand tegen Loekasjenko de moeite waard maken. De Vlaamse journalist Christophe Brackx schreef als eerste Europeaan een boek over het huidige Belarus. Het verschijnt vandaag en vanuit Brussel meldt hij dat de situatie er niet hoopgevender op wordt. ‘Het regime-Loekasjenko versterkt zich. Niet alleen Rusland steunt Minsk, maar de dictator krijgt vooral hulp van China. Mijn kennissen zien steeds meer militaire Dongfeng Menshi-jeeps rijden, een soort Chinese Humvees; ook de bewegwijzering rond Minsk, waar een gigantisch bedrijvenpark wordt gebouwd, is in die taal.

Brackx (51), na de krant De Morgen, creatief directeur geweest van televisiestations in Scandinavië, zou beginnen bij Paprika, een productiebedrijf in Boedapest, dat programma’s maakt voor tientallen Oost-Europese kanalen, maar de markt is ingestort en hijzelf liep begin 2020 al corona op. Herstellen deed hij door Belarus te bezoeken en te beschrijven. Niet alleen het leed van nu en de ontroerende solidariteit van gewone mensen vormen de hoofdstukken, maar Brackx bezoekt ook de plaatsen waar eerder al verschrikkelijk werd gestorven; van de door het regime in 2011 zelf veroorzaakte bomaanslag bij metrostation Kastrytsjnitskaja, via Tsjernobyl in 1986 tot aan het Duitse concentratiekamp Klein Trostenets.

De demonstraties, in augustus nog honderdduizenden mensen groot, zijn klein geworden. De terreur blijft nietsontziend. Brackx, die de stembusgang en nasleep ter plekke meemaakte, schat op grond van tientallen bronnen het aantal gearresteerden op een kleine 40.000. ‘Drie- tot vijfduizend mensen zijn gemarteld. Tegen de zevenhonderd mensen zijn veroordeeld tot lange straffen, worden vermist of zijn in psychiatrische inrichtingen en lokale – vaak onbekende – detentiecentra weggestoken; ruim dertig mensen zijn omgekomen.’

Loekasjenko gebruikt de winterstop om te intimideren. ‘De straffen zijn draconisch. Een demonstrant kreeg drie weken cel omdat hij een roos gaf aan een politieman; dat werd uitgelegd als het gooien van een projectiel.’

grimmig

‘Geen volk is zo vriendelijk als de Wit-Russen. Ze hebben talloze oorlogen meegemaakt en zich geschikt onder elk regime. Maar nu is er wat gebroken. Ik zie mensen grimmig worden. Loekasjenko wordt niet langer beschouwd als een opperboer of rare oom die je moet wegsturen, ik hoor nu een groeiend aantal mensen die vinden dat hij moet hangen.’

Maar dat lijkt voorlopig niet aan de orde. ‘Een Ceausescu-scenario is onwaarschijnlijk. Loekasjenko heeft meer dan tienduizend zwaarbewapende manschappen aan zich verplicht; ze verdienen driemaal zoveel als gewone Belarussen, ze kunnen nergens heen als het regime valt.’

Rusland zit in zijn maag met de man die tractor rijden en een vodkaatje als remedie tegen corona beschouwt. Het is een spagaat: Loekasjenko steunen kost veel geld, vanaf 1999 heeft Rusland al ruim honderd miljard dollar aan subsidie verleend en goedkoop olie en gas geleverd, en lijkt bovendien niet te werken. De oppositie aan de macht laten komen, schept een gevaarlijk precedent voor het Kremlin want ook in Rusland is het onrustig na de affaire-Navalny en voor de verkiezingen in september. Moskou is bezig om een acceptabele vervanging te zoeken: een hippe, jonge leider die vrijheid regisseert en loyaal is aan het Kremlin.

Rusland drijft bijna openlijk de spot met Loekasjenko. De televisiezender RT introduceerde een campagne waarbij mensen zich moesten uitspreken voor de president die van zijn bijnaam ‘bat’ka’ (‘Vadertje’) hield, maar de leuze ‘Ik ben voor Vadertje’ is fonetisch hetzelfde als het Russische werkwoord ‘neuken’. De oppositie pikte het gnuivend op. ■



De laatste dictator in Europa. De opstand tegen Loekasjenko

Christophe Brackx. Uitg. Kritak, Leuven 2021. 304 blz. € 22,99