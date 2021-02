Vladimir Putin hoeft geen literaire vijand te vrezen. Zijn de grote Russische schrijvers echt verdwenen?

In de negentiende eeuw beheersten ze de Europese literatuur. Nog geen vijftig jaar geleden stonden kloeke delen Solzjenitsyn in ieders boekenkast. Maar waar zijn ze nu, de grote Russische schrijvers?

De laatste echt grote roman was Underground, of Een held van onze tijd, vindt Willem G. Weststeijn (78), emeritus hoogleraar slavistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Het boek verscheen in 1998 en is geschreven door Vladimir Makanin (1937-2017). Deze wiskundige portretteerde fictief de aan lager wal geraakte schrijver Petrovitsj. Hij produceerde al jaren niets meer en overleefde als conciërge van een vervallen woonkazerne. Door zijn ogen zien we een stoet van post-sovjet Russen: patserige zakenmannen, nihilistische jongeren, prostituees, verzuurde communisten, corrupte politici en gangsters. Als iemand hem berooft, slaat hij hem dood. Via gevangenis en psychiatrische inrichting belandt hij, cynischer dan ooit, weer ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .