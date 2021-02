Kunnen we voor het hier en nu iets leren van het politieke verleden? Maar weinig mensen zullen daar nee op zeggen. Maar hoe is de praktijk?

Is Amerika in verval? Ja en nee, volgens historicus Joseph Johnston.

Twee recente politicologische boeken schetsen een somber beeld over wat we kunnen leren van het politieke verleden. Want wat hebben de Verenigde Staten geleerd van de val van eerst het Romeinse en vervolgens het Britse wereldrijk? Wat stak de westerse wereld op van de teloorgang van de liberale democratie tussen beide wereldoorlogen? In elk geval veel te weinig, zeggen de Amerikaan Joseph F. Johnston en de Brit Philip Cunliffe. Met alle negatieve gevolgen van dien.

Zouden de Amerikanen dan bezorgd moeten zijn over de richting waarin hun land zich ontwikkelt? Tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog en daarna vormden de Verenigde Staten een wereldrijk, economisch, militair en politiek. Wereldrijken domineren een groot deel van de we..

