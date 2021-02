Het geloofsleven reëel en eerlijk beschreven

Wie de weg naar de hemel wil weten, die moet bij de tabernakel zijn. De tabernakel, tent van God in de woestijn, plek van Gods dienst aan ons en van die van ons aan Hem. Henk Binnendijk, programmamaker, voorganger, spreker en inspirator van talloze conferenties en mannendagen, schreef een bijbelstudieboekje over deze plaats van Gods aanwezigheid. Hij ziet er een metafoor in voor de weg naar God. Dat is een beeld dat we kennen uit de Bijbel, vooral uit de Hebreeënbrief.