Hoe de virustijd gezegende tijd kan worden

Stilte kun je leren en vruchtbaar maken, dat is de overtuiging die spreekt uit dit boek van de voorganger van de Zwolse Plantagekerk, Jos Douma. Hij is al langer bezig met de contemplatieve kant van bijbellezen en past het concept van lectio divina – lezen, mediteren, bidden en verwerken – nu op het bidden toe. Het hoeft geen betoog dat bidden voor velen lastig is, moeilijk en bij tijden zelfs onmogelijk. Douma geeft daar ook eerlijk stem aan. Het lukt mensen niet hun gedachten te ordenen in de veelheid of juist afwezigheid ervan. Hoe kun je dan stil worden voor God, in de woorden van Douma: hoe kom ik in Zijn aanwezigheid? Want dat is bidden volgens hem: in de aanwezigheid van God zijn. Of in bijbelwoorden: mijn hart zegt U na, ‘zoek mijn nabijheid!’ Ik zoek Uw nabijheid, Heer (Psalm 27:8).