Zelfs als Max Blokzijl, de stem van het verraad, in 1940 was gestorven, was hij een biografie waard geweest

Op zondag 6 mei 1945 hield NSB’er Max Blokzijl zoals hij gewend was een radiopraatje over de politieke gebeurtenissen van de afgelopen week. Er was nogal wat gebeurd. Hitler had zelfmoord gepleegd en in Nederland was een dag eerder uitbundig de bevrijding gevierd. Blokzijl leek er niet door aangedaan. ‘De oorlog gaat verder, de vijand heet Moskou.’ Opgewekt sloot hij zijn laatste radiopraatje af: ‘Wij komen terug, luisteraars!’

Drie dagen later werd Blokzijl gearresteerd en naar het Huis van Bewaring in Den Haag gebracht. Onder het samengestroomde publiek bevond zich een Amerikaanse soldaat, die Blokzijl bijna bewonderend toeriep: ‘You are the famous liar, Sir.’ (‘U bent de beroemde leugenaar, meneer.’)

Die uitspraak geeft goed weer hoe er..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .