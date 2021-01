In het naoorlogse Duitsland werden de mensen ziek van het zwijgen

De Duitse geschiedenis na 1945 wordt meestal kort en in positieve termen afgedaan. Voorbeeldige democratisering en snelle wederopbouw zijn complimenten aan een volk dat een leerproces doormaakte. Maar de werkelijkheid was zo niet.

In maart 1949 meldde zich een genezer bij de familie Hülsmann in Herford, een Duits stadje op tachtig kilometer van Enschede. Hij bekommerde zich om het zoontje Dieter, die steeds minder goed kon lopen en ten slotte verkleumd in bed lag. Gewone dokters stonden radeloos terzijde. Maar Bruno Bernhard Gröning keek hem aan, sprak zacht en ongedwongen met hem en bad voor en met hem. En zie, hij raakte weer op de been.

Het nieuws rondom de Wunderdokter, de Heilspender, ging rond als een lopend vuurtje. Een half jaar later trokken duizenden zieken naar Rosenheim of Wangerooge, of waar hij maar domicilie vond. Ook al was de genezing tijdelijk of slechts ten dele, de massa groeide. De kleine, pezige man met de uitpuilende, helblauwe ogen was altij..

