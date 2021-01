Wirwar van emoties bij spermadonor

Wat weegt zwaarder: het recht van kinderen om de identiteit van hun (biologische) ouders te kennen, of het recht van die ouders om anoniem te blijven? Dit ethisch dilemma was decennialang onderwerp van maatschappelijk debat, met name waar het sperma- of eiceldonatie betrof. Sinds 2004 is anonieme donatie in Nederland verboden. Toch lopen er momenteel rechtszaken door donorkinderen van vóór 2004. Daarmee is de kwestie nog steeds actueel. Deze week verscheen de roman De familie Wachtman van de jurist en auteur Christiaan Alberdingk Thijm (1971).

Bij een internetboekhandel valt De familie Wachtman in de categorie 'Medische ethiek'. Alberdingk Thijm reageert verrast: ‘O ja? Interessant! Nou, ergens klopt h..

