China, een land met een zeer lange adem

Frans-Paul van der Putten is de coördinerend specialist van het Clingendael China Centre en schreef een handzaam, gedegen en toegankelijk boek over dat onmetelijke land in opkomst. Dat ‘opkomst’ geldt al heel lang, want China is een land met een zeer lange adem.

De grondlijnen van het huidige beleid ziet de auteur al vanaf 1840 opdoemen, toen China zich in de Eerste Opiumoorlog teweerstelde tegen de Britse voogdij. Daarna bepaalde het land in toenemende mate zijn eigen lijn, gevoed door wantrouwen jegens westerse en regionale mogendheden en het uitbouwen van handelslijnen en militaire macht, in die volgorde. De ontwikkeling ging met horten en stoten; de economische vrijheid in de jaren tachtig werd gevolgd door een politieke rem, met het Tiananmen-plein in juni 1989 als illustratie. Op kleinere schaal is dat sinds 2012 nog eens het geval, na het aantreden van Xi Jinping als partijvoorzitter en president. Hij koppelde een strakker getrokken politieke koers aan het benadrukken van Chinees national..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .