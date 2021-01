‘Als je dergelijke passages leest, zou je geloven dat ze in 2021 zijn geschreven’

D.H. Lawrence was een schrijver die zijn tijd in veel opzichten ver vooruit was. Zijn roman Kangaroo (1923) is nu in het Nederlands vertaald.

De kennis over David Herbert Lawrence (1885-1930) reikt vaak niet verder dan dat hij ‘smerige, schandalige’ boeken schreef. De tragiek van deze Engelse schrijver is dat hij door deze foute framing lange tijd niet het lezerspubliek kreeg dat hij verdiende. ‘Fatsoenlijke’ mensen hielden zich verre van zijn ‘smeerlapperij’, maar wie zich wilde verlekkeren aan Lady Chatterley’s Lover ontdekte teleurgesteld dat het boek eerder ging over liefde voor de natuur, de gelijkwaardigheid van man en vrouw en gezien worden in je huwelijk, dan over seks.

Andere romans zijn Sons and Lovers (1913) over zijn armoedige jeugd in een mijnwerkersdorp in Nottinghamshire en Women In Love (1920), waarin Lawrence zijn relatie beschrijft ..

