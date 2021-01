Vechten tegen de fascisten van generaal Franco

Na de overwinning van generaal Franco in de Spaanse Burgeroorlog vluchtten soldaten van het Volksfront in februari 1939 naar Frankrijk.

Arie Favier was veertien jaar oud toen hij in 1929 of 1930 door zijn vader het huis werd uitgezet wegens voortdurende meningsverschillen over de politiek. Vader Favier was christelijk-gereformeerd; hij zal op de ARP of de SGP hebben gestemd. De sympathieën van zoon Arie, een gymnasiast, lagen bij links. In de jaren dertig reisde hij naar Duitsland om socialisten en communisten die door Hitler werden vervolgd, te helpen bij hun vlucht naar Nederland. Arie wees hun de plekken waar ze ongemerkt de grens konden oversteken of begeleidde hen in de trein.

Arie Favier wordt geregeld genoemd in De oorlog tegemoet, het boek van Lodewijk Petram en Samuël Kruizinga over Nederlanders die deelnamen aan de burgeroorlog in Spanje, de zogeheten S..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .