2020, een jaar dat bitter smaakt. Een jaar om nooit te vergeten.

De coronapandemie. Lockdowns en avondklokken. Sportwedstrijden zonder publiek. De totale ontmaskering van Donald Trump. Het gedenkwaardige van 2020 is dat mijlpalen tussenstations zijn. Niets is opgelost. Het was daarom niet simpel voor Han van Bree, de historicus die sinds decennia al de jaarboeken van ‘Het Aanzien van’ voorziet van tekst en beeld, om een duidende inleiding te schrijven. Want hoe karakteriseer je een jaar dat bitter smaakt, de wereld in het hart raakte, maar ook onzeker maakt? Hoe kwetsbaar zijn wij als globale gemeenschap en hoe reageren wij als onheil achter de voordeur komt: gaan we voor onszelf, of is er solidariteit, liever nog naastenliefde?