Wielrenners blijven niet makkelijk in hun kot

Het is een Vlaams boek, dus gaat het over ‘op uw kot blijven’ en wielrenners die omdat ze niet mogen koersen ‘op hun honger’ leven. Foto’s en schrijfstijl stillen die.

2020 was natuurlijk in alle opzichten een bijzonder jaar, maar zelfs binnen de sport vormde de wielrennerij een uitzondering. Waar het schaatsen doorging omdat de wedstrijden plaatsvonden voordat corona in maart om zich heen greep en een eerste golf en lockdown veroorzaakte, werden voetbalcompetities afgelast en werd de stand van zaken als kampioenswaardig beschouwd.

Maar het fietsen? Dat fluctueerde met de coronamaatregelen. Wedstrijden in het voorjaar werden eerst afgelast, of beter gezegd, naar het najaar verschoven. In het boek blijkt welke enorme logistieke consequenties dat met zich bracht: hoge rivierstanden, steile pontonbruggen, vroege duisternis en wellicht winterweer tijdens de Ronde van Spanje, die zich tot in november uitstre..

