Filosofe Joke Hermsen onderzoekt de verschillende soorten tijd. Bestaat naast de tijd van de klok een tweede tijd?

Een van de meest helende romans is volgens Hermsen De Toverberg van Thomas Mann. In een bergsanatorium nabij Davos maakt de kloktijd plaats voor een andere, innerlijke tijd.

Tijdens de eerste lockdown heerste er een gevoel dat de wezenlijke beroepen nu eindelijk eens beter gewaardeerd en gehonoreerd zouden worden. Denk aan zorg, jeugdhulp en productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen. Verder aan leraren, personeel werkzaam in het openbaar vervoer en degenen die de voedselketen onderhouden. Het momentum zou daar zijn om tot een cultuuromslag te komen. Zwaar overschatte en -betaalde beroepen in de financiële wereld en in de top van het bedrijfsleven zouden flink kunnen worden afgeroomd ten gunste van de genoemde essentiële beroepen.

Een fraaier woord voor dit gevoel van opportunity is het Griekse woord kairos.

