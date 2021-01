'Amerika heeft nu een Augustinus nodig'

Is hij een dominee die romans schrijft, of toch vooral een verhalenverteller die ook predikant is? De Heusdense predikant Frans Willem Verbaas voltooide zijn zesde roman: De ketter van Carthago, over de vijfde-eeuwse kerkvader Augustinus.

Deed Augustinus werkelijk aan fitness?

'Haha, dat zou goed kunnen. Ik ontleen dat aan de beroemde Romeinse redenaar Cicero, die gymnastiekoefeningen deed om goed in het openbaar te kunnen blijven spreken. Augustinus was als Romeinse retoricus weg van Cicero. En ik vond het stiekem wel leuk om de beroemde kerkvader in het boek te introduceren terwijl hij in een sportschoolomgeving met gewichten bezig is. Er is geen geschiedschrijver die meldt dat Augustinus aan fitness deed, maar het is dus goed mogelijk van wel.'



Frans Willem Verbaas (58) is predikant in het schilderachtige Brabantse vestingstadje Heusden. Maar hij is ook schrijver van inmiddels zes serieuze romans. Toch kwam zijn eerste boek pas uit ná zijn veertigs..

