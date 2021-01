De beste diplomaten hebben geen diploma’s

Vijf weken lang reisde Robert Gersony rond in Rwanda. In augustus vonden de laatste slachtpartijen van de genocide nog plaats. De Amerikaan en zijn door de UNHCR ingestelde team zagen 91 gruwelijke plekken, spraken ruim tweehonderd mensen en waren bij honderd dorpsvergaderingen. Korte tijd later was er een volstrekt feitelijk ‘Gersony Report’, waarin stond dat de RPF van Paul Kagame, in westerse ogen de bevrijders en nu nog aan de macht in Rwanda, moedwillig en zonder militaire noodzaak 25.000 tot 45.000 mensen had vermoord, doorgaans Hutu’s of oppositionele Tutsi’s. Details lekten uit via de media; de VN betitelde het rapport bij navraag als ‘niet bestaand’. De betrekkingen met Kagame waren belangrijker.