Boswandeling in woorden van meteoroloog Reinier van den Berg

Beseffen we voldoende wat de onschatbare waarde is van de bomen die de aarde rijk is? Meteoroloog Reinier van den Berg denkt blijkbaar van niet, want hij schreef er een boek over, Bladgoud.

Bossen koelen de aarde af en leggen CO 2 vast. Maar er valt zoveel meer moois over bomen te vertellen.

Reinier van den Berg wil in zijn boek lezers meenemen op een tocht van kennis en verwondering over bos en bomen, schrijft hij in het voorwoord. ‘Noem het een inspirerende boswandeling.’ Hij hoopt mensen te raken en zelfs ambassadeurs van bomen van hen te maken.

Van den Berg is de hoofdauteur van het boek. Hij is bekend als weerman bij RTL, maar zijn belangrijkste werk is nu het waarschuwen voor de gevolgen van klimaatverandering. Hij geeft er overal in het land lezingen over. De afgelopen zomer heeft hij zich verdiept in de wereld van bomen. Als klimaatspecialist wist hij al dat bos beschermen en aanplanten een sleutel is in het klimaatbeleid.

