Wereld zonder een betekenis

Antoine Roquentin is een man zonder verleden. Zo komt hij in elk geval over in Sartres roman Walging, waarin we kennis kunnen nemen van Roquentins dagboek in de periode dat hij een biografie tracht te schrijven over een achttiende-eeuwse diplomaat, de markies de Rollebon. Zo ontdekken we al lezend dat Antoine een historicus is, die zich teruggetrokken heeft in de badplaats Bouville, waar in de bibliotheek de meeste geschriften van De Rollebon aanwezig zijn.

Maar Roquentins eigen geschiedenis ontbreekt: geen ouders, evenmin is er een jeugd, er zijn geen broers of zussen, zelfs geen neven of nichten. Wel heeft de hoofdpersoon veel gereisd, zelfs naar exotische bestemmingen, en is hij ontegenzeggelijk erudiet.

Het geheel is van een grot..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .