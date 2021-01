Ook Hendrik Groen is terug en bang voor corona

De lieve, innemende en soms wat rebelse meneer Groen is terug! Het derde dagboek van Hendrik Groen is de laatste in een reeks lekker leesbare boeken over het bejaardentehuis.

De zachtaardige Hendrik Groen liet ons al twee keer eerder kennis maken met het reilen en zeilen in een bejaardentehuis. Hoewel het daar soms een troosteloze bedoening lijkt, vertelt Hendrik Groen (pseudoniem van Peter de Smet) er op een amusante manier over. Hij richtte de Oud-Maar-Niet-Dood-club op, organiseerde leuke uitjes voor zijn vrienden en zette de boel in het verzorgingstehuis regelmatig op stelten, samen met zijn trouwe bondgenoot Evert.

In dit derde boek is de situatie heel anders: Evert is er niet meer, en Groen zelf is overgeplaatst naar een ander tehuis in Bergen aan Zee. De club is uit elkaar gevallen en er is weinig meer om naar uit te kijken. Zijn ‘pogingen om iets van het leven te maken’ zijn tot stilstand gekomen. Wel ..

