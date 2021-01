Wat als Geertje nog leefde?

Op het eerste gezicht was Jan Schriemer een gereformeerde huisvader zoals er velen waren. Jan werd geboren op 25 maart 1884 in Niezijl, Groningen, en trouwde in 1907 met Geertje van der Heide, met wie hij twaalf kinderen kreeg. Het gezin woonde eerst in Niekerk, later in Faan en was lid van de Gereformeerde Kerk in Oldekerk, waar Jan Schriemer ouderling was. Oldekerk, Niekerk en Faan zijn drie lintdorpen die destijds samen de gemeente Oldekerk vormden, ten westen van Zuidhorn.

Het gezin Schriemer was arm. Het was financieel afhankelijk van het Burgerlijk Armbestuur, de voorloper van de bijstand, en van de gereformeerde diaconie. Vanaf 1929 woonde het in een kleine, gemeentelijke huurwoning in Faan. In de nabije omgeving stonden nog drie h..

