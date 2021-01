De geschiedenis van de Guido de Brès geeft een inkijkje in de reformatorische emancipatie

De geschiedenis van de Guido de Brès-scholengemeenschap, later onderdeel van het Wartburg College, geeft een mooi inkijkje in de reformatorische emancipatie. Aanpassen of verstarren?

‘Waarmede zal de jongeling zijn pad,door ijdelheên omsingeld, rein bewaren?’Het galmt nog na in mijn hoofd. Meer dan vijftig jaar geleden, in 1967, betraden we zo de Willem Lodewijk Mulo, een reformatorische school voor ‘meer uitgebreid lager onderwijs’ aan de Adamshofstraat in Rotterdam.Het was een school waar de eerste naoorlogse generatie binnen de gereformeerde gezindte – veelal boerenjongens en arbeiderskinderen uit stad en omliggende dorpen – voortgezet onderwijs kregen volgens de ‘voorzeide leer’, dat wat in het versnipperde bevindelijk gereformeerde milieu gepreekt en gepraktiseerd werd. In de jaren vijftig zijn her en der verschillende van dat soort reformatorische ulo’s en mulo’s – een hbs light – opgericht om ‘onze jongeren’ na d..

