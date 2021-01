Een belangrijk boek in de intensivering van de samenwerking tussen zorg en kerk

Je komt ze als pastor of pastoraal werker regelmatig tegen: mensen die op de een of andere manier in de GGZ-hulpverlening betrokken zijn. Maar hoe moet je met hen omgaan?

Hanneke Schaap-Jonker (godsdienstpsycholoog en theoloog) zet in dit boek haar kennis en kunde in om pastores op weg te helpen in zulke verwarrende, lastige of vermoeiende situaties. Misschien wel het belangrijkste advies: probeer steeds de kwetsbare medemens te zien. Het is een uitstekend geschreven, handzaam en boeiend werkboek. Ze heeft een brede kring GGZ-werkers verzameld die elk bijdragen aan dit mooie resultaat. Dit boek is belangrijk in de intensivering van de samenwerking tussen zorg en kerk. Dat is belangrijk, want aan die samenwerking hebben kerk en samenleving dringend behoefte.

De kracht van het boek ligt in tenminste drie eigenschappen ervan. Allereerst is het boek handzaam en praktisch opgezet. Er zijn zestien korte hoofdstu..

