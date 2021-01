Over muziek kun je niet praten, laat Seethaler zien

Na zijn breuk met de New York Philharmonic zit Gustav Mahler op het zonnedek van stoomschip Amerika. New York ligt achter hem, in Europa gaat hij sterven. Een scheepsjongen is in zijn buurt om hem van dienst te zijn, met een deken, thee, een gesprekje. Tussen woede, melancholie en berusting voelt Mahler hoe zijn leven verdampt. Uitkijkend over zee komen de belangrijkste gebeurtenissen bij hem naar boven.