‘De kern van het christelijk geloof is naar mijn idee toch: barmhartigheid tonen in een wereld die van God verlaten lijkt’

Het gebeurt zelden dat een geliefd boek meer dan zeventig jaar na verschijnen nog een vervolg krijgt. Nu wel: Oorlogen en oceanen is al het vervolg genoemd op Een Groninger pastorie in de storm (1947). En er is maar één persoon die dat vervolg kon schrijven.

Erik Ader: 'In zekere zin was mijn vader juist sterk aanwezig. Zijn foto hing groot in de kamer en als rolmodel en moreel kompas ontbrak hij absoluut niet.’

Erik Ader (1944) is oud-ambassadeur, onder andere in Peru en Libanon, oceaanzeiler en auteur. In Oorlogen en oceanen beschrijft hij twee legendarische mannen: zijn vader en zijn broer. De vader is dominee Bastiaan J. Ader (1909-1944), een bekende verzetsstrijder.

Domie, zoals hij in Groningen werd genoemd, hielp honderden Joden onderduiken. Ook wilde hij Kamp Westerbork bevrijden. Twee weken na Eriks geboorte is hij gefusilleerd, bij Veenendaal. Echtgenote J.A. Ader-Appels bleef achter, met twee zoons. Zij schreef Een Groninger pastorie in de storm, een boek dat decennia lang prijkte in menige christelijke boekenkast.

Erik Ader beschrijft zijn bijzondere, kleurrijke jeugd aan de wijde buitenrand van Nederland. Moeder was doortastend, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .