Wat weten we over engelen? ‘Al hebben ze geen vleugels, engelen kunnen je wel vleugels geven’

Engelen zijn hemelse helpers. Ze mengen zich onder ons. Maar wat weten we over engelen? En waarom laten ze zich zo weinig zien? Rob van Houwelingen, hoogleraar Nieuwe Testament aan de TU Kampen, schreef een boek over engelen in de Bijbel. ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt, zei Cruyff al.’

In de kerstvieringen klinkt straks ‘Ere zij God’, een berijmde versie van de engelenzang bij Bethlehem. Woorden als wit, licht, stralend, komen als vanzelf in gedachten. Maar veel concreter kun je je de engelen niet voorstellen. Toch zijn ze er! En ze zijn met velen. Maar hoe dan? Naar aanleiding van een artikel schreef een oudere mevrouw aan nieuwtestamenticus Rob van Houwelingen dat ze enkele keren engelen had gezien of gehoord. ‘Haar man kon daar niets mee. Na een preek sprak ik ook iemand die naar eigen zeggen uitgesproken rationeel is, en toch opeens twee engelen zag staan; dat was bij de uitgang van een kerkgebouw in Zwolle.’

Hebt u zelf weleens zo’n engelervaring gehad?

‘Nee, en als wetenschapper sta ik niet van nature open voor hun..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .