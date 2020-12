Als historicus en gelovige vindt biograaf Niels van Driel het onethisch om te zwijgen: Gerard Wisse ontmaskerd

De christelijk-gereformeerde hoogleraar Gerard Wisse (1873-1957) wordt zeer gewaardeerd in bevindelijk-gereformeerde kring. Een onthullende biografie laat zien dat daar weinig reden voor is.

Gerard Wisse, die in de oorlog Duitsvriendelijk was, houdt desondanks een bevrijdingstoespraak in Middelburg, november 1944. (beeld uit G. Wisse, Memoires)

Aan het eind van zijn biografie over de christelijk-gereformeerde predikant, theoloog en redenaar Gerard Wisse schrijft Niels van Driel (1975) dat Wisse hoogmoedig en hard kon zijn. Hij noemt twee voorbeelden. Tegen een diaken die kritisch was over wat Wisse gezegd had, zei Wisse: ‘Denkt u dat ik naar een potje poep als u luister?’ Een ouderling die in de kerkenraadskamer naar de smaak van Wisse te lang bad, kapte hij af met de woorden: ‘Amen broeder, amen. De Heere luistert niet langer.’ De voorbeelden staan op bladzijde 449. Na alles wat er dan al over Wisse is gezegd, verbazen deze staaltjes van hardheid en hoogmoedigheid niet meer.

Gerard Wisse was een grote naam in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Aan de Theologische School in A..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .