De psychologische romans van Simenon kennen diepgang en zijn geschreven in kraakheldere taal

Het werk van de in Luik geboren Georges Simenon (1903-1989) is een merk geworden. En dat geldt niet alleen voor zijn boeken over de iconische commissaris Maigret, maar eveneens voor zijn psychologische romans, waarvan er meer dan honderd verschenen.

Een buste van Simenon in zijn geboorteplaats Luik.

Nu zijn weer drie ‘Simenons’ vertaald. Het gebeier van Bicêtre uit 1963, Manesteek uit 1933 en Het rapport van de gendarme uit 1944. De laatste twee zijn voor het eerst vertaald.

Terwijl zijn detectives min of meer een vast stramien volgen, kennen de psychologische romans heel verschillende thema’s. Wat wel overeenkomt in de verschillende romans, zijn de kraakheldere taal, het rechttoe-rechtaanverhaal en het bijna filmisch beschreven decor. De stijl doet sterk denken aan het negentiende-eeuwse naturalisme. De psychologische diepgang van de personages is complex, maar niet ingewikkeld en daardoor wel verbluffend treffend.

Vanaf het moment dat je de eerste bladzij in Manesteek openslaat, waan je je in Afrika. De lome warmte slaat to..

