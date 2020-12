Een nieuwe roman van Robert Harris. De laatste troef van Hitler

In november 1944 ligt Londen er kwetsbaar bij. De geallieerden hebben de Duitsers in de tang, maar het spant erom. Want Duitsland heeft nog een laatste troef. Een raket vol springstof die met gemak Londen haalt en vanwege zijn baan en snelheid niet kan worden gestopt: de V2.

WAAF-officier Kay Caton-Walsh is het liefje van een hoge RAF-bevelhebber. In diens huis in Londen willen ze net beginnen aan hun liefdesweekend. Het loopt anders: ‘In de oneindig kleine fractie van een seconde voordat de neuskegel het dak raakte’ krijgt Kay (door het luchtdrukverschil) een ‘vaag besef van naderend onheil’. Meteen gevolgd door een ‘supersonische knal’ en ‘het suizen van de inslaande raket’. Vier minuten en 51 seconden eerder was onder toeziend oog van raketingenieur Rudi Graf een V2 gelanceerd vanaf een mobiele lanceerinstallatie in de Scheveningse bosjes. Het Vergeltungswaffe wordt nauwkeurig in zijn vlucht beschreven. Je leest hoe de raket werkt, in welke baan hij van Scheveningen naar Londen vliegt, wanneer de..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .