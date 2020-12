‘Een wonder meemaken en dat zomaar toeschrijven aan God vind ik te gemakkelijk’

‘Brand, brand!’, riep ik ontzet vanuit een openstaand raam in onze vakantieboerderij. Als gezin zaten we er afgelopen zomer, op achthonderd meter hoogte, met fraai uitzicht op de Vogezen. Op een avond was, schijnbaar uit het niets, de reuze sparrenboom aan de zijkant van onze woning gaan branden als een fakkel. Het vuur dreigde over te slaan maar een dwarrelwind dwong het vuur het gortdroge weiland in. Tweemaal dansten de vlammen terug, op de boerderij af, de laatste keer tot op vijf meter, om op het laatste moment af te buigen. Ons restte naast een doorwaakte nacht en angstige momenten niets anders dan dankbaarheid, richting God.

Is dit een wonder?

‘Als gelovig mens dank je God, maar of het een wonder is, zal nooit duidelijk worden. Je we..

