Bij Robinson is de nacht niet iets kwaadaardigs maar de ideale omstandigheid waarin de ziel zich bloot kan geven

Marilynne Robinsons nieuwe roman Jack - de vierde in de zogenoemde Gileadreeks - is een diepzinnig en ontroerend boek over een verboden liefde.

Uitzien naar de verschijning van een nieuwe roman van Marilynne Robinson voelt als een soort adventstijd. Je weet ongeveer wat je kunt verwachten, het zal gaan over de grote thema’s van het geloof, de ziel, over hoe goed te leven, en je herleest nog wat werk. Maar als de feestdag eenmaal is aangebroken, verrast haar nieuwe geesteskind je toch weer. Zo ook haar roman Jack, de vierde roman in de zogenoemde Gileadreeks.

Jack speelt zich ditmaal niet af in het fictieve Amerikaanse dorpje Gilead, maar in St. Louis en ook even in Memphis. ‘Ik praat niet met je’ is de eerste fascinerende dialoogtekst die je meekrijgt als lezer. Het blijkt een gesprek tussen Della Miles en Jack Boughton, die Robinsonvolgers al kennen door, met name, de roman ..

