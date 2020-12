Leven in armoede stelt ons beter in staat om de armen te helpen, zei Dorothy Day

Ze was een linkse activiste, feministe en onderging een abortus. Toch staat ze inmiddels op de lijst om mogelijk heiligverklaard te worden. De ongelovig opgegroeide Dorothy Day bekeerde zich op 30-jarige leeftijd tot het rooms-katholieke geloof omdat dat de kerk was van de armen.

Op 1 mei 1933, terwijl de Grote Depressie al meer dan vier jaar woedde en armoede en werkloosheid de Verenigde Staten teisterden, waren duizenden arbeiders en radicalen bij elkaar gekomen op Union Square in New York.

Een jaar eerder had paus Pius XI nog treurig opgemerkt dat de kerk had ‘afgedaan voor de arbeiders van de wereld’. Maar op deze Dag van de Arbeid was de 35-jarige journaliste Dorothy Day – die afgelopen maandag precies veertig jaar geleden overleed – druk in de weer om samen met vier medestanders het allereerste nummer van hun nieuwe krant uit te delen: The Catholic Worker.

Ze oogste veelal onbegrip. ‘Een radicale krant, een krant voor arbeiders, die werd uitgebracht door katholieken? Iedereen wist dat de Rooms-Katholieke Kerk..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .