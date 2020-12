De Gouden Eeuw van Maarten Prak en Jonathan Israel

Twee gerenommeerde historici schreven ieder een boek over de Gouden Eeuw. Door het debat over de slavenhandel verliest de Gouden Eeuw haar glans.

De voorspoed van de Republiek in de Gouden Eeuw is af te lezen aan de herenhuizen in de 'Gouden Bocht' van de Herengracht in Amsterdam. Schilderij van G.A. Berckheyde, 1672. (beeld rijksmuseum)

Ruim honderd jaar geleden was Johan Prak huisarts in Ter Apel. In zijn boekenkast stond een boek met de titel Onze Gouden Eeuw. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar bloeitijd. Het was geschreven door een kenner van de Gouden Eeuw, Pieter Lodewijk Muller (1842-1904), hoogleraar in Leiden.

Toen het eerste deel van het boek verscheen, in 1896, was de Gouden Eeuw nog geen gangbaar begrip. Dankzij Mullers Onze Gouden Eeuw vond het bredere ingang. De titel was een vondst van de uitgever, A.W. Sijthoff in Leiden. Hij vatte kort en beeldend samen wat de lezer van het boek verwachten mocht, een boek over de bloeitijd van het vaderland.

Onze Gouden Eeuw bestond uit vier delen in drie fraai uitgegeven banden. Het was geschreven vo..

