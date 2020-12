Anne Applebaum zag de beweging naar rechts van intellectuelen in landen waar de democratie op de tocht staat: Polen, Hongarije, maar ook het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Hoe komt het dat hoogopgeleiden in liberale democratieën kiezen voor sterke mannen, alternatieve feiten en nationalisme?

In 1999 hielden Anne Applebaum en haar man Radoslaw Sikorski (een Poolse journalist die in de liberale regering van Donald Tusk minister van Buitenlandse Zaken was) een feestje voor vrienden, in hun huis in Chobielin, in het noordwesten van Polen. De stemming tegen het millennium was opperbest: de beurskoersen schoten de hemel in, het IJzeren Gordijn en de Berlijnse Muur waren na tien jaar een herinnering en de geknechte ex-Oostbloklanden vrije democratieën. Rusland tolde onder Jeltsin machteloos rond.

Nu, twintig jaar later, is een groot deel van de liberale vriendenschaar onherstelbaar van elkaar vervreemd. De Spaanse Rafael Bardaj zit bij de nationalisten van Vox, de Amerikaanse Laura Ingraham is een grote mevrouw bij Fox News, de Hong..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .