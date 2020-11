De schoonheid van wat verdwenen is

Met Inventaris van enkele verliezen schreef Judith Schalansky een fascinerende verhalenbundel vol wonderlijke perspectieven op verlies of juist dat wat overblijft. De Duitse succesauteur opent met elk van de verhalen in haar jongste boek een nieuw venster op dingen die ooit verdwenen. Zo laveert ze van een utopisch eiland naar een bloedstollend gevecht tussen een leeuw en een tijger in het Colosseum, en via de verlepte carrière van actrice Greta Garbo naar schilder Hubert Robert, die tijdens de Franse Revolutie - gebiologeerd door de schoonheid van verval - alvast zijn eigen graf schildert ter voorbereiding op de guillotine. In 2013 sprak Schalansky, die opgroeide in het oosten van de voormalige DDR en zelf haar boeken vormgeeft, in een interview met Adriaan van Dis over nostalgie: 'Troost moeten we zelf zoeken, er is geen houvast meer.' Het sentiment hiervan klinkt door in dit werk uit 2018, dat uitmuntend vertaald is door Goverdien Haut-Grubben, die ook De lessen van mevrouw Lohmark voor haar rekening nam.