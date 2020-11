Een stuk geschiedenis waar je liever niet van wilt weten, maar waarvan het wel goed is dat het aan het licht komt

De jongste, een pasgeboren meisje, is nog maar een paar dagen geleden begraven als Elisabeth wordt opgehaald voor een verhoor, door mannen in zwarte pakken. Ernstige mannen, dikke sigaren, een hardhandige aanpak en schuine blikken: meteen aan het begin van De engelen van Elisabeth wordt duidelijk dat de wereld in 1890 wordt gedomineerd door mannen. Er wordt over Elisabeth gepraat alsof ze er niet bij is. Men kijkt argwanend naar haar. Zou ze in staat zijn haar dochters te doden? Zo ja, waarom heeft ze dat gedaan? Wat is er nog meer mis met haar?

Als Elisabeth desgevraagd vertelt dat ze weleens een engel heeft gezien, tekent ze haar eigen vonnis. Er is dan misschien geen bewijs voor de moorden, maar een vrouw met zulke rare uitspraken moet..

