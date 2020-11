Japanners zonder kompas

Roelof ten Napel: ‘Als je de vraag of God bestaat écht stelt, is het meer dan een vraag met twee mogelijke antwoorden’

In Roelof Ten Napels poëzie en proza gaat het geregeld over religie. Is hij de volgende in een serie auteurs als ‘t Hart, Wolkers, Siebelink en Treur, die schreven over het gelovige milieu waarvan zij zich losmaakten?