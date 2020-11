De mooiste pelgrimsoorden in beeld gebracht.

Bij het bereiken van een bepaalde leeftijd wil een mens nog weleens terugkijken op zijn of haar leven. Een fiets- of voettocht naar een bedevaartsoord kan dan een mooi middel zijn. Het belangrijkste doel van de reis zit ‘m meer in de gang ernaartoe dan in het arriveren op de plaats van bestemming, hoewel dat natuurlijk wel de ultieme voldoening geeft.

Je hoeft niet per se christelijk te zijn voor zo’n pelgrimstocht; alle grote en veel kleinere godsdiensten kennen het verschijnsel. Alleen al binnen het christendom telt Europa honderden plekken die bekendheid hebben gekregen doordat er een wonder is gebeurd, of omdat het de laatste rustplaats is van een katholieke heilige of een bekende figuur uit de geschiedenis van het christendom, of het is ooit de verblijfplaats geweest van een persoon uit de bijbel. Zo verscheen Maria, de moeder van Jezus, aan de veertienjarige Bernadette Soubirous in een grot in het Franse Lourdes, is Rome vanouds de stad van Petrus, en wordt er van Santiago de Compostela (Sant Iago betekent Sint Jakobus) gezegd dat de beenderen van de apostel Jakobus daar begrave..

