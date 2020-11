Roelof ten Napel: ‘Als je de vraag of God bestaat écht stelt, is het meer dan een vraag met twee mogelijke antwoorden’

In de nieuwe roman van Roelof ten Napel speelt religie opnieuw een belangrijke rol. ‘Als je de vraag of God bestaat écht stelt, is het meer dan een vraag met twee mogelijke antwoorden. Het is een vraag over jezelf. Je bent zelf deel van het antwoord.’

‘Hoe deze gereformeerde dichter van zijn geloof viel’, kopte NRC Handelsblad vorig jaar boven een interview. De dichter in kwestie was Roelof ten Napel, nu 27 jaar, en met zijn dichtbundels reeds genomineerd voor diverse prijzen. Geboren in Joure, zoon van een dominee die onder meer in de Nederlands Gereformeerde Kerken preekt. In Ten Napels poëzie en proza gaat het geregeld over religie. Is hij de volgende in een serie auteurs als ‘t Hart, Wolkers, Siebelink en Treur, die schreven over het gelovige milieu waarvan zij zich losmaakten?

Dat ziet Ten Napel zelf in elk geval níét zo. Het klassieke schema van zo’n boek - van eens gelovig naar niet meer gelovig - vindt hij te simpel. Hij is er wellicht te filosofisch voor - de schrijver studeer..

