Leven verweven met bomen

Doorlezen in Greenwood loont. Als het verhaal de geschiedenis in duikt tot 1908, wordt het boek de ‘pageturner’ die de uitgever had beloofd.

Greenwood begint ongeloofwaardig. Het is 2038 en dendroloog Jacinda Greenwood leidt als gids de rijken der aarde rond over Greenwood Island, een van de laatste plaatsen ter wereld waar nog bos is overgebleven na de Grote Droogte. Het fictieve eiland aan de kust van het Canadese British Columbia wordt bezocht door mensen die een keer in een echt bos willen zijn. Dit is een ‘once-in-a-lifetime’-ervaring geworden voor de allerrijksten. De rest van de wereld is dor en stoffig. De meeste mensen leiden een armoedig, ongezond en ellendig leven. Rijk worden kun je met de productie van astmamedicijnen. Jacinda Greenwood werkt ver onder haar niveau, maar mag zich gelukkig prijzen dat ze in het bomenreservaat werkt. Zij behoort..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .