Andere werelden ervaren

Stop geen moraal in een kinderboek als die moraal er niet al in zat. Het is een van de adviezen die C.S. Lewis geeft in een nieuw vertaalde bundel essays.

Er zijn al eerder essaybundels van C.S. Lewis (1898-1963) in het Nederlands vertaald, maar met Andere werelden en de onze is iets bijzonders aan de hand. Het Nederlandse publiek kent Lewis van zijn verhalen en sprookjes (Narnia) en van zijn theologische werk, zoals Onversneden christendom. De tot dusver vertaalde essays lagen voornamelijk in het verlengde van het theologische werk: beschouwingen over godsdienstige of maatschappelijke onderwerpen. In deze nieuwe bundel zien we Lewis als criticus, als beschouwer van boeken en schrijvers, en ook als kenner van de oude literatuurgeschiedenis – hij was als literatuurhistoricus verbonden aan de universiteiten van Oxford en Cambridge.

In het essay waaraan deze bundel zijn titel dankt, &lsq..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .