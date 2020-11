Ivan Toergenjev tapt uit een ander vaatje

Het is even wennen. Wie met Tolstoj en Dostojevski in het achterhoofd een roman van Ivan Toergenjev openslaat, moet zijn beeld over negentiende-eeuwse Russische literatuur in rap tempo bijstellen. Groots, dramatisch, soms moralistisch, vaak meeslepend: zo kennen we de Russische literatuur à la Tolstoj en Dostojevski.

Tijdgenoot Ivan Toergenjev (1818-1883) tapt uit een ander vaatje. Toergenjevs verhalen zijn ingetogener, hebben geen (extreme) grenssituaties als vertrekpunt, worden niet aangejaagd door een wervelend plot. Niet zo vreemd dus dat Froukje Slofstra, in het boeiende nawoord bij haar recent verschenen vertaling van Toergenjevs romans, opmerkt dat deze ‘zachtmoedige reus’ (zoals de gebroeders Goncourt hem noemde..

