Verkracht door de duivel

Tussen 2005 en 2009 werden in een mennonitische gemeenschap in Canada regelmatig vrouwen en meisjes bedwelmd en verkracht. Het werk van geesten en demonen, een straf op de zonde, concludeerden de mannen van de gemeenschap. Miriam Toews vertelt in fictievorm het verhaal van deze vrouwen.

Wat ze zeiden bevat het verslag van de vergadering die enkele vrouwen op touw zetten, nadat aan het licht is gekomen dat ze niet door geesten maar door mennonitische mannen van hun eigen gemeenschap verkracht zijn. Voor het eerst nemen deze vrouwen het heft in eigen handen en besluiten ze te overleggen over hun toekomst. Wat moeten ze doen?

Er zijn in hun ogen drie opties. De eerste is: blijven en de mannen vergeven. Op die manier verspelen ze hun recht op het eeuwige leven niet en het is organisatorisch gezien de makkelijkste keuze. De tweede mogelijkheid: blijven en het uitvechten. Geweld is uit de boze, dus de weinig aantrekkelijke consequentie van wraak nemen is dat ze de hel zullen verdienen. Optie drie brengt veel onzekerheid met zi..

