Galgenhumor om Stutthof te overleven

In Nederland is Balys Sruoga onbekend. Maar in zijn eigen land Litouwen is hij een prominent in de nationale canon. Hij staat voor de zwarte humor waarmee een kleine natie zich confronteerde met de twee grote onderdrukkende buurlanden: nazi-Duitsland en de communistische Sovjet-Unie.

Hij toont de goede kant van zijn land; Litouwen leverde ook veel daders, in beide totalitaire systemen. Een recent voorbeeld hiervan is Bruno Dey, een 93-jarige man uit Hamburg die bewaker was in het concentratiekamp Stutthof bij Gdansk in Polen. Hij werd op 23 juli dit jaar veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk, na een strafeis van drie jaar cel. Dey kwam in 1944 als jongen van zeventien terecht in Stutthof en zou betrokken zijn geweest bij de moord op 52..

