Talentvolle schrijver Weijts is ijzersterk in het verzinnen van het onmogelijke

Ging Christiaan Weijts’ vorige roman over het leven van drie muzikanten (Het valse seizoen), in Furore heeft hij gekozen voor de schilderkunst en in het bijzonder voor het schildersleven in Montmartre rond 1905. Hij kiest daarbij voor een Hollandse invalshoek. De jonge avonturier Tom Schilperoort (1882-1930) vertrekt in 1904 vanuit Delfshaven naar Parijs om als journalist zijn brood te verdienen. Want in Parijs ‘beleef je roes en artistiek vertier, schimmige erotiek’. Tom komt er in aanraking met een groep schilders die bezeten zijn van hun vak en na het schilderen samenkomen in de Lapin Agile, het café dat in trek is bij de bohème van Montmartre.

Grote indruk op Tom maakt Pablo, een indringend kijkende Spanjaard die sombere doeken maakt ..

