De nieuwe roman van Marieke Lucas Rijneveld is psychologisch intrigerend

Na De avond is ongemak waarmee Marieke Lucas Rijneveld de International Booker Prize won kijken we in Mijn lieve gunsteling in de zieke geest van een negenenveertigjarige veearts die verliefd raakt op een talentvol boerenmeisje van veertien. Een heftige roman, niet zelden op het weerzinwekkende af.

Marieke Lucas Rijneveld won in augustus als eerste Nederlandse schrijver de International Booker Prize, voor haar romandebuut De avond is ongemak.

In de moderne psychiatrie is Sigmund Freud al een tijd niet meer in de mode, maar in de belletrie is hij nog springlevend. Bij lezing van de nieuwe roman van Marieke Lucas Rijneveld dringt zich al gauw het begrip penisnijd op, ook al noemt de schrijver dit woord nergens. ‘Als een meisje het anatomische geslachtsverschil ontdekt, heeft ze haar oordeel en besluit in een oogwenk klaar’, schrijft Freud (1925). ‘Ze heeft het gezien, weet dat ze het niet heeft, en wil het hebben.’

In Mijn lieve gunsteling staat de obsessie van een veertienjarig meisje centraal om een ‘jongensgewei’ te bezitten, een fallus waar je staand mee kunt plassen. Met desastreuze gevolgen. Behalve met Hitler voert ze nachtelijke gesprekken met Freud die haar wen..

