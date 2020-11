Er is meer dan het eenzame schrijversbureau

Schrijvers schrijven in hun eentje achter een eenzaam bureau. Waarom dan lid worden van een schrijversclub zoals ‘Schrijverscontact’? Omdat er ook schrijvers bestaan die in ‘De witte huisjes’ in Bunnik graag met elkaar praten over zaken als: hoe zou jij dit oplossen? Welke uitgever zou je me aanraden? Wil je dit gedicht van mij eens kritisch bekijken?

Ook een lezing van een collega ‘van buiten’ met een nagesprek kan vruchtbaar zijn: Oek de Jong of Liesbeth Goedbloed over hun laatste roman, biograaf Enny de Bruijn over Revius, prof. Martien Brinkman over Achterberg.



Klaas de Jong Ozn, en Michel van der Plas bij de presentatie van Symbolen en cimbalen, 2000 - beeld Hans Werkman

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .