Filosoof Baggini begaat de omgekeerde weg: uit het atheïsme naar het geloof

Het ergste dat je met Jezus kunt doen, is van hem ‘een tweede Mozes’ maken, vond Maarten Luther. Toch is dat precies wat er van Hem overblijft, na de dood van God. En volgens Julian Baggini is dat helemaal niet erg.

Julian Baggini is een Britse filosoof en atheïst, die voor de moraal toch te rade wil gaan bij de figuur van Jezus. Hij vindt het zo belangrijk om deze Jezus-zonder-God te redden voor de moderniteit, dat hij zelfs zijn eigen evangelie heeft samengesteld. Uit de vier canonieke evangeliën schrapte hij alles wat verwijst naar God en zijn handelen. Wat er over bleef, zette hij in een logische volgorde en nam hij op in dit boek, alsof het een nieuwe canonieke tekst zou zijn. Zo kras hebben niet velen het gemaakt in hun poging om Jezus te zuiveren van wat in hun ogen achterhaald was. Marcion deed zoiets eeuwen geleden met de hele Bijbel: hij schrapte daarin alles wat verwijst naar een kwade, agressieve Schepper. Hij hield een half nieuwtestame..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .