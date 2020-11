Een orthodoxe benadering van eigentijdse ethische vraagstukken

Dominee Rob Visser van de Gereformeerde Kerk Nederland in Zwolle (en omgeving) is goed thuis in het onderwijs in Oude Testament en de ethiek. Hij is in zijn kerken docent en begeleider van theologische studenten. Hij werkt aan een systematische christelijk ethiek onder de werktitel Opstaan tot een nieuw leven.

In deze bundel staan een aantal voorlopige schetsen, vingeroefeningen, van zijn ontwerp. Naar de overtuiging van de auteur leven we in een verwarrende tijd waarin velen niet goed weten te kiezen wat een christelijk leven eigenlijk is, wat Christus van ons vraagt. Het is duidelijk dat de Bijbel een hoofdrol speelt en doorslaggevend is, in die zin is dit een orthodoxe ethiek.

Moderne onderwerpen worden niet vermeden, op het gebied van social media bijvoorbeeld. Mede aan de hand van FOMO – fear of missing out, de angst om maar iets te missen op social media – bespreekt hij zelfbeheersing en de noodzaak tot het reguleren van je tijd. Deze bundel biedt een vertrouwde, geen verrassende, kijk op wat luisteren naar de Bijbel als Gods Woord ..

